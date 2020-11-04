CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır'daki intihar vakalarını Meclis gündemine taşıdı

CHP'li vekil Tanrıkulu, Silvan'da son iki ayda yaşanan 7 intihar vakasını TBMM gündemine getirdi.
İntiharlara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandırılması istemiyle soru önergesi hazırlayan Tanrıkulu, "Basında belirtilen 3 intihar vakasına yer verilirken, yaşanan diğer 4 vaka ile birlikte toplam 7 intiharın nedenlerinin araştırılması ve benzer olayların yaşanmaması adına somut önlemlerin alınması gerekliliği hasıl olmuştur" dedi.
İleri Haber'in aktardığı habere göre, Tanrıkulu'nun soru önergesinde intihar vakalarıyla ilgili şu detaylara yer verildi:
"Diyarbakır’da 25 Ekim Pazar gününden itibaren kayıp olan 26 yaşındaki D.G. isimli gencin cenazesine 2 Kasım 2020 tarihinde Malabadi Çayında ulaşıldığına dair haberler basına yansımıştır. Dalgıç ekiplerinin yaptığı arama sonucunda cansız bedenine rastlanan D.G.'nin intihar ettiği belirtilmiştir.
11 Eylül 2020 tarihinde ise Diyarbakır Silvan İlçesi Kazandağı Mahallesinde yaşayan Z.E.'nin yaşadığı evde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiği haberleri basına yansımıştır. Ateşli silahla intihar ettiği iddia edilen Z.E.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır’a götürülmüştür."
Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Soylu'ya "2020 yılı Eylül Ayı itibariyle Diyarbakır Silvan İlçesinde yaşanan 7 intihar ile ilgili olarak basında detayları yer almayan diğer 4 intihar eden kişiler kimlerdir? Anılan 4 kişinin şüpheli ölümleri akabinde ailelerinin ve yakınlarının ifadelerine başvurulmuş mudur? Bahse konu intiharlar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılacak mıdır ya da başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?" diye sordu.
Tanrıkulu, Soylu'ya şu soruları yöneltti:
- Diyarbakır’da 25 Ekim Pazar gününden itibaren kayıp olan ve 2 Kasım 2020 tarihinde Malabadi Çayında cenazesine ulaşılan 26 yaşındaki D.G. isimli gencin intihar ettiği iddiası doğru mudur?
- 26 yaşındaki D.G'nin ölümü akabinde ailesi ve yakınlarının ifadelerine başvurulmuş mudur? 26 yaşındaki D.G'nin şüpheli ölümü ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?
- 29 Eylül 2020 tarihinde Diyarbakır Silvan İlçesine bağlı Yüksek Mahallesinde inşaat halindeki bir binada ecenazesi bulunan 18 yaşındaki İ.K. isimli gencin ailevi sorunlar nedeniyle önceki gece evden ayrılarak intihar ettiği iddiası doğru mudur?
- 18 yasındaki İ.K.'nin ölümü akabinde ailesi ve yakınlarının ifadelerine başvurulmuş mudur? 18 yasındaki İ.K.'nin şüpheli ölümü ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?
- 11 Eylül 2020 tarihinde ise Diyarbakır Silvan İlçesi Kazandağı Mahallesinde yaşayan Z.E.'nin yaşadığı evde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiği haberleri göz önüne alındığında, Z.E.'nin ateşli silahla intihar ettiği iddiası doğru mudur?
- Z.E.'nin yaşadığı evde şüpheli ölümü akabinde ailesi ve yakınlarının ifadelerine başvurulmuş mudur? Z.E.'nin şüpheli ölümü ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?
- 2020 yılı Eylül Ayı itibariyle Diyarbakır Silvan İlçesinde yaşanan 7 intihar ile ilgili olarak basında detayları yer almayan diğer 4 intihar eden kişiler kimlerdir? Anılan 4 kişinin şüpheli ölümleri akabinde ailelerinin ve yakınlarının ifadelerine başvurulmuş mudur? Bahse konu intiharlar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılacak mıdır ya da başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?
- Özellikle 2020 yılı Eylül Ayından itibaren Diyarbakır Silvan İlçesinde art arda yaşanan 7 intihar olayı ve sebepleri ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?
- 2002-2020 yılları arasında yıllar bazında 4 Kasım tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere ve ilçelere göre toplam kaç kişi intihar ederek yaşamını yitirmiştir? İntihar vakalarının yaşa ve cinsiyete göre dağılımı nasıldır?
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