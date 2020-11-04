Kayıt
15:47 04 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

    CHP'li Tanrıkulu, Diyarbakır'daki intihar vakalarını Meclis gündemine taşıdı

    © AA / Orhan Karslı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 314
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103004/94/1030049458_0:112:1200:787_1200x675_80_0_0_fc571e91299ad86607ac4f1411a937f2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011041043155248-chpli-tanrikulu-diyarbakirdaki-intihar-vakalarini-meclis-gundemine-tasidi/

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Silvan'da son iki ay ayda çeşitli nedenlerle 7 intihar vakasının yaşanmasını Meclis gündemine taşıdı. Konuya ilişkin soru önergesi hazırlayan Tanrıkulu, "Art arda yaşanan 7 intihar olayı ve sebepleriyle ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılacak mı?" diye sordu.

    CHP'li vekil Tanrıkulu, Silvan'da son iki ayda yaşanan 7 intihar vakasını TBMM gündemine getirdi.

    İntiharlara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlandırılması istemiyle soru önergesi hazırlayan Tanrıkulu, "Basında belirtilen 3 intihar vakasına yer verilirken, yaşanan diğer 4 vaka ile birlikte toplam 7 intiharın nedenlerinin araştırılması ve benzer olayların yaşanmaması adına somut önlemlerin alınması gerekliliği hasıl olmuştur" dedi.

    İleri Haber'in aktardığı habere göre, Tanrıkulu'nun soru önergesinde intihar vakalarıyla ilgili şu detaylara yer verildi:

    "Diyarbakır’da 25 Ekim Pazar gününden itibaren kayıp olan 26 yaşındaki D.G. isimli gencin cenazesine 2 Kasım 2020 tarihinde Malabadi Çayında ulaşıldığına dair haberler basına yansımıştır. Dalgıç ekiplerinin yaptığı arama sonucunda cansız bedenine rastlanan D.G.'nin intihar ettiği belirtilmiştir.

    Polis, girilmez, olay yeri inceleme
    © AA
    Kocaeli'de 18 yaşındaki genç intihar etti: Bir araba, bir ev uğruna yıllarımı harcamak istemiyorum
    29 Eylül 2020 tarihinde Diyarbakır Silvan İlçesine bağlı Yüksek Mahallesinde inşaat halindeki bir binada erkek cenazesi bulunduğu, olay yerine gelen polislerin cenazenin 18 yaşındaki İ.K. isimli gence ait olduğunu belirlediği ve İ.K'nin ailevi sorunlar nedeniyle önceki gece evden ayrılarak intihar ettiği haberleri basına yansımıştır. İ.K.'nin cenazesi otopsi için hastaneye götürülmüştür.

    11 Eylül 2020 tarihinde ise Diyarbakır Silvan İlçesi Kazandağı Mahallesinde yaşayan Z.E.'nin yaşadığı evde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiği haberleri basına yansımıştır. Ateşli silahla intihar ettiği iddia edilen Z.E.'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır’a götürülmüştür."

    Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Soylu'ya "2020 yılı Eylül Ayı itibariyle Diyarbakır Silvan İlçesinde yaşanan 7 intihar ile ilgili olarak basında detayları yer almayan diğer 4 intihar eden kişiler kimlerdir? Anılan 4 kişinin şüpheli ölümleri akabinde ailelerinin ve yakınlarının ifadelerine başvurulmuş mudur? Bahse konu intiharlar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılacak mıdır ya da başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?" diye sordu.

    Tanrıkulu, Soylu'ya şu soruları yöneltti:

    • Diyarbakır’da 25 Ekim Pazar gününden itibaren kayıp olan ve 2 Kasım 2020 tarihinde Malabadi Çayında cenazesine ulaşılan 26 yaşındaki D.G. isimli gencin intihar ettiği iddiası doğru mudur?
    • 26 yaşındaki D.G'nin ölümü akabinde ailesi ve yakınlarının ifadelerine başvurulmuş mudur? 26 yaşındaki D.G'nin şüpheli ölümü ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?
    • 29 Eylül 2020 tarihinde Diyarbakır Silvan İlçesine bağlı Yüksek Mahallesinde inşaat halindeki bir binada ecenazesi bulunan 18 yaşındaki İ.K. isimli gencin ailevi sorunlar nedeniyle önceki gece evden ayrılarak intihar ettiği iddiası doğru mudur?
    • 18 yasındaki İ.K.'nin ölümü akabinde ailesi ve yakınlarının ifadelerine başvurulmuş mudur? 18 yasındaki İ.K.'nin şüpheli ölümü ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?
    • 11 Eylül 2020 tarihinde ise Diyarbakır Silvan İlçesi Kazandağı Mahallesinde yaşayan Z.E.'nin yaşadığı evde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiği haberleri göz önüne alındığında, Z.E.'nin ateşli silahla intihar ettiği iddiası doğru mudur?
    • Z.E.'nin yaşadığı evde şüpheli ölümü akabinde ailesi ve yakınlarının ifadelerine başvurulmuş mudur? Z.E.'nin şüpheli ölümü ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?
    • 2020 yılı Eylül Ayı itibariyle Diyarbakır Silvan İlçesinde yaşanan 7 intihar ile ilgili olarak basında detayları yer almayan diğer 4 intihar eden kişiler kimlerdir? Anılan 4 kişinin şüpheli ölümleri akabinde ailelerinin ve yakınlarının ifadelerine başvurulmuş mudur? Bahse konu intiharlar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılacak mıdır ya da başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?
    • Özellikle 2020 yılı Eylül Ayından itibaren Diyarbakır Silvan İlçesinde art arda yaşanan 7 intihar olayı ve sebepleri ile ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?
    • 2002-2020 yılları arasında yıllar bazında 4 Kasım tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere ve ilçelere göre toplam kaç kişi intihar ederek yaşamını yitirmiştir? İntihar vakalarının yaşa ve cinsiyete göre dağılımı nasıldır?
    Etiketler:
    TBMM, soru önergesi, İntihar, Silvan, Diyarbakır, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı, Sezgin Tanrıkulu, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Layka, iki köpekle beraber eğitimden geçmesinin ardından; 3 Kasım 1957 tarihinde fırlatılacak Sputnik 2 uzay aracının yolcusu olarak seçildi ve bu sürece Sovyet bilim insanları tarafından titizlikle hazırlandı
    İnsanlığın uzaya çıkmasının önünü açan Layka isimli köpeğin 'uzay macerası' 63 yıl önce gerçekleşti
    Karikatür
    Rusya: İdlib'deki militanlar provokasyona hazırlanıyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet