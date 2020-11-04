Hastanelerde Kovid-19 test yoğunluğu

Aydın'da havaların soğumasıyla birlikte artan gribal enfeksiyonlar ve hızla yayılan koronavirüs, hastanelerde ciddi bir yoğunluğa neden oldu.

Aydın'daki Çine Devlet Hastanesi'nde normal hastalar ile Kovid hastalarının temasını önlemek amacıyla hastane bahçesinde Kovid polikliniği oluşturuldu.

Aydın il merkezinde de koronavirüs belirtileri görülen hastaların testi için ayrı bir birim oluşturuldu. Hastanelerde acil dışındaki tüm randevular 182’den alınırken geçen yıllara göre hasta yoğunluğunda ciddi azalma görüldüğü belirtildi. Ancak koronavirüs dolayısıyla test yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Her gün sabah saatlerinde başlayan test sırası gece yarılarına kadar devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekipler temaslı hastaları evlerinde kontrol edip numuneleri de evlerde alıyor.

Aydın'da havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon hastalıklarına kapılan pek çok kişinin, normal grip değil koronavirüse kapıldıkları korkusuyla acil servislere akın ettiği bildirildi.

Yetkililer gereksiz yere hastanelerde oluşturulan yoğunluğun virüsün yayılma riskini arttırdığını, bu nedenle belirtileri görülmedikçe meraktan ya da telaşlanarak test için hastanelere gelinmemesini istediler.