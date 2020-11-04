3 yaşındaki Ayda'nın babası: Eşim, çocuğuma bir şekilde annelik duygusuyla yaşam üçgeni açmış

İzmir'deki depremden 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, hayatını kaybeden eşi Fidan Gezgin'le ilgili olarak konuştu. Gezgin, "Adli Tıp doktorunun dediğine göre, ilk darbeyi aldıktan sonra eşim vefat etmiş. Çocuğuma bir şekilde annelik duygusuyla üçgeni açmış" dedi.