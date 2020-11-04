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    3 yaşındaki Ayda'nın babası: Eşim, çocuğuma bir şekilde annelik duygusuyla yaşam üçgeni açmış

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    Sputnik Türkiye
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    İzmir'deki depremden 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin, hayatını kaybeden eşi Fidan Gezgin'le ilgili olarak konuştu. Gezgin, "Adli Tıp doktorunun dediğine göre, ilk darbeyi aldıktan sonra eşim vefat etmiş. Çocuğuma bir şekilde annelik duygusuyla üçgeni açmış" dedi.

    İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin konuştu. Depremde eşi Fidan Gezgin'i kaybeden Gezgin, şunları söyledi:

    • "Çok zor bir süreçteyim. Hiç aklıma gelmeyecek bir zamanda oldu. Depremden 20 dakika önce telefonda görüşmüştüm. Depremden sonra sıkıntı yaşanabileceğini düşündüm ama böyle olacağını düşünmemiştim. 20 dakika önce parkta konuştuğum bir insan... Ne zaman gitti, ne zaman eve girdi... O yol bitmedi. Zaten arabayı bir yere park ettim, sonrasında koşarak gittim eve.
    • Enkaz çalışmaları yapılırken birinden montu çaldım, hakkını helal etsin. Kurtarma görevlisi gibi girip çıktım ara ara. Çaresizlik her şeyi insana yaptırıyor. Girdiğim itibariyle yatak odasında olursak yatağın yanına kapaklanalım, dolabın yanında bir üçgen yaparız... İçeride olursak buzdolabı, çamaşır makinesi bizi korur diye düşünüyorduk. Anladığım kadarıyla tam eve girdiği zaman deprem olmuş. İç çamaşırları vardı, Kovid nedeniyle çamaşırlarını makineye atarken, hemen yan tarafta da buzdolabı var. Orada üstüne kapaklandığını düşünüyorum. Adli Tıp doktorunun dediğine göre, ilk darbeyi aldıktan sonra eşim vefat etmiş. Çocuğuma bir şekilde annelik duygusuyla üçgeni açmış.
    • Oğlum için sağolsunlar Türkiye'nin bir yanından pedegoglar arıyor. Onların tavsiyeleriyle oğluma durumu anlattık. Durumu iyi. Basketbol oyuncusu oğlum, sağ olsunlar basketbol koçlarıyla antrenman yapıyor şuan.
    • Ayda'yı ilk gün sabah 2 dakika görebildim sadece. Tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde. Serum veriliyor, çok susuz kalmış. Dili damağı kurumuş. 91 saat çok uzun bir zaman. Mucize. Tam ümitlerin bittiği an çıktı. Bekliyoruz, kucağıma alacağım günü bekliyoruz.
    • Biz 1996'da bir rapor değil de denetleme istedik. O zamanki yıla göre deprem yönetmeliğine uygun yapıldığı söylendi. Ama AFAD'daki arkadaşlar, gönüllüler, betonda sıkıntı olduğunu söylüyor. Elinize aldığınızda patlıyor. Kazma ile kolonu delebilen bir betonla karşılaştık. Normalde kırılmaması gerekiyor."
    Etiketler:
    Adli Tıp Kurumu, Çocuk, Enkaz, Ölüm, İzmir, Fidan Gezgin, Deprem, Uğur Gezgin, Ayda Gezgin
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