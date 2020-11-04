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    Google sözlü savunma yaptı

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011041043156422-google-sozlu-savunma-yapti/

    Google, Rekabet Kurumu tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma yaptı.

    Google'ın "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

    Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantı çevrim içi olarak yapıldı.

    Küle, toplantıda Kurul kararıyla Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle soruşturma açıldığını hatırlattı.

    Yazılı savunma sürecinin tamamlanmasının ardından sözlü savunma toplantısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden canlı olarak yapılmasına karar verildiğini aktaran Küle, sözü, soruşturma heyetine verdi.

    Soruşturma Heyeti Temsilcisi, Google’ın genel arama hizmetine ilişkin algoritma güncellemeleri ve Adwords reklamlarıyla teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle rekabet ihlaline yol açıp açmadığının incelendiğini ifade etti.

    ‘İdari para cezası uygulanması gerekiyor’

    Google'ın genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu ve "genel arama sonuçlarının en üstünde, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vermek suretiyle kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırdığını" iddia eden Soruşturma Heyeti Temsilcisi, şirkete idari para cezası uygulanması gerektiğini söyledi.

    Temsilci, Kurul tarafından belirlenecek makul bir süre içinde, metin reklamlarının organik sonuçları pazardan dışlamayacak ölçek veya konumda sunulması, reklam niteliğindeki belirsizliğin, organik sonuçlardan açıkça ayrıştırılacak şekilde giderilmesi ve internet sitelerinin metin reklamı vermesinin organik sıralaması üzerindeki etkilerinin bertaraf edilmesine ilişkin önemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

    Google’ın kendisine tanınan sürenin en geç 1 ay öncesinde hazırladığı uyum tedbirlerini Kuruma sunması ve ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunması yükümlülüklerinin getirilmesini söyleyen Soruşturma Heyeti Temsilcisi, şirketin söz konusu şartların zamanında ve eksiksiz yerine getirmemesi durumunda günlük idari para cezası uygulanması gerektiğini yineledi.

    ‘Soruşturma raporunda maddi hatalar var’

    Hakkında soruşturma yürütülen şirket temsilcileri ise soruşturma raporundaki değerlendirmelerin maddi temellerinin hatalı, Google’ın metin reklamı uygulamasının Rekabet Hukuku kurallarıyla uyumlu olduğunu savundu.

    Google'ın metin reklamlarının reklam olduğunun açık bir şekilde belirtildiği ve şirketin reklam etiketlemesinin diğer çevrim içi platformlara göre daha gelişmiş olduğu kaydedildi.

    Şirket temsilcileri, metin reklamlarının ücretsiz sonuçlarda genel olarak yüksek sıralama elde edemeyen küçük ve orta ölçekli internet sitelerinin ziyaret edilmesine yardımcı olduğuna işaret ederek, Google metin reklamlarının Türk internet siteleri için tanıtım fırsatı sağladığını ve soruşturma raporundaki tedbirlerin reklam fiyatlarını artırarak ülkedeki küçük internet sitelerine zarar verebileceği kanaatinde olduklarını ifade etti.

    Google’ın ücretsiz sonuç sıralamasının reklam verenlerin reklam satın alıp almamasından etkilenmediğini dile getiren şirket temsilcileri, idari para cezası ve tedbir uygulanmasına yer bulunmadığını kaydetti.

    Karar, 19 Kasım'da açıklanacak

    Küle, savunma makamının iddialarına yönelik, Rekabet Kurumunun savunma hakkının en geniş haliyle kullanılmasını desteklediğini ifade ederek, Kurum uzmanlarının bağımsız, objektif ve hukuk dairesinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

    Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 19 Kasım'da açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yapılacak.

     

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    Etiketler:
    Internet, Alphabet Inc, Alphabet, Birol Küle, Savunma, Soruşturma, Rekabet Kurumu, Google
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