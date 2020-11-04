Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 2391

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 77 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 2 bin 391 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 77 artarak 10 bin 558'e ulaştı. Bugün 144 bin 416 test yapıldı. Hastalığa yakalananların toplamı, bugün tanı konan 2 bin 391 kişiyle birlikte 384 bin 509 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1841 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 330 bin 665'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 2 bin 464, hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 51.7

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 68.5

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 32.9

Ortalama temaslı tespit süresi: 10 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.7

Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 4, 2020

​Verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2464’e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın" dedi.