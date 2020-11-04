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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. Haftası H grubunda Medipol Başakşehir, İngiltere'nin Manchester United takımıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Medipol Başakşehirli oyuncu Epureanu (solda) ile Manchester Unitedlı futbolcu Martial (sağda) mücadele etti.

    Medipol Başakşehir, Manchester United'ı devirdi

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    Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği İngiltere'nin Manchester United takımını 2-1 yendi.

    Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini getiren golleri Demba Ba ve Edin Visca attı.

    Başakşehir bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, gruptaki ilk yenilgisini alan Manchester United 6 puanda kaldı. 

    Medipol Başakşehir, gruptaki dördüncü maçını 24 Kasım Salı günü deplasmanda Manchester United ile oynayacak.

    Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Demba Ba'dan

    Turuncu-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Senegalli yıldız Demba Ba'dan geldi.

    Grupta oynadığı ilk iki maçta gol atamayan Medipol Başakşehir, üçüncü maçında şanssızlığını kırdı. 

    Demba Ba, attığı golle adını kulüp tarihine yazdırdı.

    35 yaşındaki deneyimli oyuncu, Avrupa kupalarında oynadığı 31. maçta 12. golünü attı. Demba Ba, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü de İngiliz ekibine attı. 

    Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı

    Medipol Başakşehir'in, Avrupa kupalarındaki en golcü ismi Edin Visca, Manchester United'a attığı golle, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 14'e yükseltti. 

    Manchester United karşısında fileleri havalandırmayı başaran Visca, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü de attı. 

    Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 3 maç sonra gol sevinci yaşadı

    Turuncu-lacivertli takım, Avrupa kupalarında 3 maç sonra gol sevinci yaşadı. 

    Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Kopenhag'a 3-0 kaybeden Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı da 2-0'lık sonuçlarla kaybetmişti. 

    İstanbul ekibi bu maçtan önceki son golünü Kopenhag'ı sahasında 1-0 yendiği maçta atmayı başarmıştı. 

    Manchester United'ın ilk puan kaybı

    İngiliz ekibi Manchester United, H Grubu'ndaki ilk puan kaybını İstanbul'da yaşadı. 

    Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Manchester United 6 puanda kaldı. 

    İngiliz ekibi, gruptaki ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'i 2-1, ikinci maçında da sahasında Leipzig'i 5-0 yenmişti. 

    Solskjaer 61. dakikada iki yıldızını oyuna sürdü

    Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımı 60 dakikayı 2-1 geride tamamlayınca 61. dakikada iki yıldızını oyuna aldı.  

    Juan Mata ve Van de Beek'i kenar alan Solskjaer, Edinson Cavani ve Paul Pogba'yı oyuna sürdü.

    Mücadelenin 46. dakikasında Tuanzebe'nin yerine McTominay'ı oyuna alarak ikinci yarıya başlayan Solskjaer, 76. dakikada da Wan-Bissaka'nın yerine Fosu-Mensah, Rashford'un yerine de Greenwood değişikliklerine gitti. Solskjaer, 5 oyuncu değişikliği hakkını da ikinci yarıda kullandı. 

    Maç sonu büyük sevinç

    Medipol Başakşehirli oyuncular karşılaşma sonunda galibiyeti doyasıya kutladı. 

    Turuncu-lacivertli futbolcular ve teknik ekip saha ortasında, marşlar eşliğinde ilk galibiyetlerinin sevincini yaşadı. 

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