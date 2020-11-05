Boşandığı eşini ölümle tehdit eden kişi polis ekiplerince yakalandı

Boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın, sosyal medyadan yardım istedi: Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Onur D, sağlık kontrolü için getirildiği Devlet Hastanesinde kendisini görüntülemeye çalışan AA muhabirine tekme attıhttps://t.co/bGcJwiQ0k5 pic.twitter.com/LcpjatHUS6