Boşandığı eşini ölümle tehdit eden kişi polis ekiplerince yakalandı

Sibel A. eski eşi Onur D. tarafından ölümle tehdit edilince sosyal medyada paylaşımda bulunarak yardım istedi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sibel A'nın evinde önlem alınırken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Onur D, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Öte yandan Onur D, sağlık kontrolü için getirildiği Devlet Hastanesinde kendisini görüntülemeye çalışan AA muhabirine tekme attı.
Boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın, sosyal medyadan yardım istedi: Çalıştığı iş yerinde gözaltına alınan Onur D, sağlık kontrolü için getirildiği Devlet Hastanesinde kendisini görüntülemeye çalışan AA muhabirine tekme attıhttps://t.co/bGcJwiQ0k5 pic.twitter.com/LcpjatHUS6— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 5, 2020
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