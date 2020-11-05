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    Şimdiye kadar 11 bin 97 binada hasar tespit edildi binaların 124’ü ağır hasarlı acil yıkılacak olan 719’u az hasarlı iki binada yıkım çalışması tamamen tamamlandı

    İzmir'de çöken binanın yapımında çalışan işçi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk

    © REUTERS / Kemal Aslan
    Türkiye
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    İzmir depreminde çöken Barış Sitesi'nin yapımında çalışan Erol Kaya, "Ben harç taşırken inşaatta yürümeye korkuyordum. Üstüne bastığımız zemin titriyordu. Sürekli kullanılan malzemeler, ustalar değişiyordu. İlk depremde yıkılacağını biliyorduk" dedi.

    İzmir depreminde çok sayıda bina enkaza dönüşürken bazıları da ağır hasarlar aldı. Bayraklı'da en fazla hasar gören binaların olduğu alanlardan biri de Barış Sitesi'nin olduğu mahalle.

    Hürriyet'ten Emre Eser'e konuşan 28 yıl önce Ağrı’dan İzmir’e inşaatlarda çalışmak için geldiğini belirterek, "İlk önce şu anda çökmek üzere olan Barış Sitesi’nin yanındaki Cumhuriyet Sitesi'nde sıva ustası olarak çalıştım. Daha sonra Barış Sitesi yapılmaya başladı. Orada da arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. Biz inşaatında çalıştık ama o binalara hiç güvenmedik" ifadelerini kullandı.

    Kaya, "Ben Barış Sitesi'ne harç taşırken binanın içinde yürümeye korkuyordum. El arabasıyla malzeme götürürken üstüne bastığımız zemin titriyordu. Kendi aramızda bu binalara güven olmaz diye konuşuyorduk. O dönem malzeme kalitesizdi. Biz söylüyorduk ama dinlemiyordu yaptıranlar" diye konuştu.

    'Kullanılan malzemeler, ustalar sürekli değişiyordu'

    Mahalledeki binaların temellerinin çok zayıf olduğunu belirten Kaya, binaların ilk depremde yıkılacağını o zamandan tahmin ettiğini söyledi: "Bu binalar kooperatif yapımı. Sürekli inşa aşamasında durdu. Taşeronlarla sıkıntı oluyordu. Öyle olunca da devamlı kullanılan malzemeler, ustalar değişiyordu. Demir işlerini yapan arkadaşım binada kullanılan demirlerin yetersiz olduğunu, müteahhitin onu dinlemediğini söylüyordu. Biz burada olacak ilk depremde bu binaların yıkılmasını bekliyorduk."

    Mahalledeki evlerin önceki yıllarda çok ucuz olduğunu söyleyen Kaya, "Siteyi yaptıran kooperatif üyelerinin çoğu burada oturmadı. Onlar başkalarına sattı. İşte yeni yeni hareket başlamıştı. Yakınlara gökdelenler yapılınca burası değer kazandı. Çok sayıda insan taşındı" dedi.

    Etiketler:
    Site, Müteahhit, Taşeron işçilik, Ağrı, İnşaat, Deprem, İzmir
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