Bakan Selçuk'tan 'EBA çöktü' açıklaması: Siber saldırı zannettik, meğer bizim öğrencilermiş

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun aktardığı habere göre, Selçuk, özetle şunları söyledi:

"(EBA’nın çökmesi ve MEB’in siber saldırı açıklaması) EBA’nın dört saatliğine ‘login’ süresi iki saniyeden 30 saniyeye çıktı. Dört saat bu sürdü ve buna ‘Çöktü’ denildi. Bu dört saat içerisinde neden çöktüğüyle ilgili ki -tırnak içinde- neden yavaşladığıyla ilgili yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor: İki tane uluslararası siber saldırı var, bunu dışında bütün öğrencilerin hemen dönemin başında aniden sisteme girmesi ‘Bir siber saldırı var’ düşüncesi oluşturmuş ve bizim Telekom hizmetleriyle ilgili bir sınırlama getirilmiş yani ‘Bir saldırı var.’ Hâlbuki bizim çocuklar bunlar yani saldırı falan yok, onlar derse girmeye çalışıyorlar. Sonra bu anlaşıldığında derhâl açıldı ilgili ‘server’ ve altyapılar normale döndü."

'Yaklaşık 13 milyon civarında öğrenci EBA'yı aktif olarak kullanmış'

Selçuk, "Twitter gibi, WhatsApp gibi birçok uygulama zaman zaman birkaç saat yavaşlıyor ya da kapanıyor biliyorsunuz. Yani okullar açıldığından beri bir kere olan bir şey ve dört saatliğine olan bir husus bu. Bundan sonra da olabilir mi? Belki de olabilir ama şu andaki veriler olmayacağını gösteriyor. Çünkü kapasitemizi çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Aktif kullanımına baktığımızda öğretmenler ve öğrenciler tarafından yüzde 79.4 olarak geçiyor. Yani öğrencilerin ve öğretmenlerin ne kadarı kullanmış? 16 milyon 299 bin 942 öğrenciden yaklaşık 13 milyon civarında öğrenci EBA’yı aktif olarak kullanmış" diye konuştu.