Habertürk yazarı Par: AK Parti, Türkan Şoray'ın gönlünü aldı

Habertürk yazarı Kübra Par, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın kendisini arayarak "Milletvekilimiz Ahmet Hamdi Çamlı muhtemelen röportajın tamamını okumadan böyle bir çıkış yapmış. Türkan Şoray hepimizin değeridir. O ne söylerse başımızın üstünde yeri var" dediğini aktardı.

Habertürk yazarı Kübra Par, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın usta oyuncu Türkan Şoray'a yönelttiği eleştirinin ardından yaşanan yeni gelişmeleri aktardı.

Sözlerine "Türkan Şoray’ın Sözcü gazetesine verdiği röportajdan sonra bir yazı kaleme almış, siyaseten son derece sağduyulu mesajlar vererek Türkiye’deki kutuplaşmaya karşı çıkmasının çok kıymetli olduğunu, Twitter’da Türkan Hanım’ı hedef alan bir paylaşım yapan AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın özür dilemesi gerektiğini söylemiştim" diye başlayan Par, şöyle devam etti:

"Bu yazı üzerine iki güzel telefon aldım. İlk arayan AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı oldu. 'Yazınıza hak verdim, milletvekilimiz Ahmet Hamdi Çamlı muhtemelen röportajın tamamını okumadan böyle bir çıkış yapmış. AK Parti kurumsal olarak sinemamıza büyük destek veren bir partidir ve Türkan Şoray hepimizin değeridir. O ne söylerse başımızın üstünde yeri var' dedi. Türkan Hanım’ı da bizzat arayacağını söyledi.

Ardından sosyal medyada son derece nazik bir paylaşım yaptı:

'Sayın Türkan Şoray'ın basındaki röportajını okudum. Ülkesine halkına derin sevgi ile bağlı bir büyük sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu insanlığı ve muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir. Bu vesile ile saygılarımı sunarım.'

Sn. Türkan Şoray'in basindaki röportajını okudum. Ülkesine halkına derin sevgi ile bağlı bir büyük sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu insanligi ve muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir. Bu vesile ile saygilarimi sunarım. — Naci Bostancı 🇹🇷 (@nacibostanci) November 3, 2020

​Dün daha güzel bir sürpriz yaşadım, bu sefer arayan Türkan Hanım’ın kendisiydi... 'Vermek istediğim mesajı çok doğru anlamış ve anlatmışsınız' diyerek teşekkür etti. Söz, Naci Bey’in mesajına da geldi. 'İnce bir hareket olmuş. İşte insanlar birbirlerine hep böyle anlayışla baksalar her şey hallolacak' diyerek memnuniyetini belirtti.

Türkân Şoray sıcaklığı, samimiyeti ve duyarlılığıyla gerçekten örnek bir sanatçı.

Böyle bir değerin kalbini kırmak doğru olmazdı. Tecrübeli siyasetçi Naci Bostancı, latif sözleriyle sinemamızın Sultan’ının gönlünü almış oldu. Naci Bey’in bu tavrını tüm politikacılar örnek almalı."