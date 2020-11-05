Bakan Koca'dan Ayda eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?

91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda'nın görüntülerini "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor" diye paylaşan Koca, "Acıyan bir yerin var mı?" diye sorulmasına gösterilen tepkilere cevap verdi. Koca, "Göçük altından çıkarılan bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?" dedi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda'nın hastaneye gittiği ambulanstan görüntü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor" ifadesine yer vermişti. Videoda ise bir sağlık görevlisinin minik Ayda'ya acıyan bir yerinin olup olmadığı, hangi yemeği istediği gibi konuşmalar yansımıştı.

Minik çocuk üzerinden prim yapıldığını iddia eden tepkiler sonrası Bakan Koca, Twitter hesabından şunları söyledi:

"Herhangi bir yerin acıyor mu Ayda? Soruyu soran Acil Tıp Uzmanı bir UMKE gönüllüsüydü. Göçük altından çıkarılıp, ambulansa alınan 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?"