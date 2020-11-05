İzmir'de 6 apartmanın yıkılma nedenleri ortaya çıktı: Birinde market için 7 iş yeri birleştirilirken kolonlar kesilmiş

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken 6 apartmanın röntgeni çekildi. Bunun sonucunda Yılmaz Erbek Apartmanı'nda alt kattaki market için 7 iş yerinin birleştirilmesi sırasında kolonların kesildiği ortaya çıktı. Barış Sitesi'nde de binanın girişi ve yönünün değiştirildiği belirlendi.

6 apartmanla ilgili edinilen yeni bilgiler şöyle:

Yılmaz Erbek Apartmanı: 9 can kaybı var. Müteahhit M.Y., apartmandaki marketin sahibi R.Y. ve binanın fenni mesulü N.B. gözaltına alındı. Binanın alt katında 9 iş yerinden, 7'si birleştirildi. Bu yapı R.Y.'ye 2002'de kiraya verildi. Marketin yapmış olduğu tadilatta bir kolon kesildi, dış duvar yıkılıp camekana çevrildi. Ruhsat 2006'da alındı.

Yağcıoğlu Apartmanı: 11 can kaybı var. Müteahhit Ş.A. ve fenni mesul O.A. gözaltında. Bodrum katında bulunan soğuk hava deposu bölünerek kömürlük haline getirildi. Yağmur yağdığında suyla doluyor. Su pompayla tahliye ediliyor.

Emrah Apartmanı: 30 can kaybı var. Müteahit M.U. aranıyor. Fenni mesul T.A. gözaltında. 28 hane 6 iş yeri bulunuyor. Bir iş yerinde tadilat gerçekleştirildi ancak herhangi bir tahribat yaşanmadı. 2005'te depremde oluşan çatlaklar kapatıldı.

Barış Sitesi: 10 can kaybı var. Müteahhidi A.İ. hayatta değil. Binanın fenni mesulü E.İ. gözaltında. İlk yıllarda yapı planına uygun olmayacak şekilde bina giriş ve yönü değiştirildi. B, C ve D bloklardaki hasarın altta bulunan otoparktan kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Doğanlar Apartmanı: 14 can kaybı var. Müteahhid Ç.D. gözaltında. 2018'de yapılan testte 3. dereceden sıvılaşma tespit edildi. Bina sakinleri yenilenmeyi, maliyetin yüksek olmasından dolayı oy çoğunluğu ile reddetti.

Rıza Bey Apartmanı: 34 can kaybı var. Müteahhidi H.Ö. gözaltına alındı. 2005'teki depremde bina aşırı sallandı ancak binada oturulmaya devam edildi. Binanın yıkılması, kullanılan malzemeye bağlanıyor.

Soruşturmada durum ne?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişinin müşteki sıfatıyla, 40 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Binaların müteahhitleri ve fenni müdürleri olan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Şüphelilerden biri öldü, diğeri aranıyor.