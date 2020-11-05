Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de 36 vatandaşımız tedavi altında, 999 vatandaşımız taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir'de şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor" bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Koca, İzmir'deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde ziyaretleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor" dedi.

'Ayda bebeğimiz bugün veya yarın servise çıkarılabilecek

"Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda" diyen Koca, "Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

'Elif bebeğimizin de genel durumu iyi'

Sağlık Bakanı Koca, "Elif bebeğimizin serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi, herhangi bir sorunu yok" açıklamasında bulundu.

Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı

Bakan Koca, Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı ile ilgili de "Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insan uygulaması, ilk defa başlamış oldu" dedi.

Tuncay Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Koca, "Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Ciddi bir semptomunun şu an olmadığını söyleyebilirim, çok yüksek olan bir ateş değil, bir halsizlik, kırgınlık tablosuyla kendisini gösteren durumu söz konusu. Yakın takip ediliyor. Şu an önemli bir sorununun olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.