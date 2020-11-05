Bahçeli'den CHP'ye deprem tepkisi: Sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp suçlu araması küstahlıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. CHP kanadından yapılan açıklamaları eleştiren Bahçeli, "CHP’nin adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi davranıp kusur ve suçlu araması küstah bir siyaset kifayetsizliğidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Bildiğiniz gibi, ülkemiz bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dalgasının risk ve tehditleriyle mücadele ederken diğer yandan doğal afetlerin yıkım ve ağır tahribatlarına direk maruz kalmaktadır" diye başlayan Bahçeli, CHP'li yöneticilere de tepki gösterdiği konuşmasına şöyle devam etti: