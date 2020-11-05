İzmir depreminde yıkılan apartmanların müteahhitleri gözaltında: 'İnşaatı o zamanın şartlarına göre yaptık'

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde 114 kişinin ölümüne yol açan binaların müteahhitlerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi. Müteahhitlerin savcılıkta verdikleri ifadede, "Biz o zamanın şartlarına göre inşaat yaptık" dedikleri bildirildi.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim'deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.A, O.A, E.İ, R.Y, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö'nün işlemleri tamamlandı.

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhiti: Ne söyleyeyim? Kolanlar kaydırılmış

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, binaları dönemin mevzuatına uygun yaptıklarını ileri sürdükleri belirtildi.

Şüpheli müteahhitlerin, ifadelerinde, "Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık. Eksik ya da yanlış malzeme kullanmadık" dedikleri öne sürüldü.

Yağcıoğlu Apartmanı müteahhiti Ş.A. adliyeye götürülürken, "Bir şey söyleyecek misiniz?" diyen basın mensuplarına, "Ne söyleyeyim? Kolanlar kaydırılmış" şeklinde karşılık verdi.

Aranan müteahhit yoğun bakımda

Öte yandan Emrah Apartmanı'na ilişkin hakkında gözaltı kararı bulunan müteahhit M.B.U'nun depremden yaralı kurtulduğu ve halen yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Gelini ile torunlarını depremde yitirdiği belirtilen M.B.U'nun babası H.U'nun da bu durumu göz önüne alındığı ve Savcılık kararıyla yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı kaydedildi.

Kolonu kestiği iddia edilen market sahibinin ifadesinde ise molozları kesmesinin söz konusu olmadığı, 2002 yılında kiraya verdiklerini, 100'ün üzerinde gayrimenkulünün olduğunu, böyle bir şeyle uğraşmayacağını söylediği öğrenildi