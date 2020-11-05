RTÜK: Netflix ve Amazon Prime Video lisans aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve Amazon Prime Video'yla ilgili açıklama yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Şahin, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlar NETFLIX ve Amazon Prime Video tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/q0tNohjBHM — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) November 5, 2020

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Resmi Gazete’de 1 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanan Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde Netflix ve benzeri platformların RTÜK’e lisans başvurusu yapması gerekiyordu.