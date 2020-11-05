Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 2311

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 81 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 2311 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 artarak 10 bin 639'a ulaştı. Bugün 146 bin 028 test yapıldı. Hastalığa yakalananların toplamı, bugün tanı konan 2 bin 311 kişiyle birlikte 386 bin 820 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1714 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 332 bin 379'a yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 2 bin 564, hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 51.7

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 68.5

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 32.9

Ortalama temaslı tespit süresi: 10 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.7

Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 5, 2020

​Verileri kişisel Twitter hesabında yorumlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın" dedi.