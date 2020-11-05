İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanı ile verimli bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, Kovid-19'la mücadele için hep birlikte sahada olacaklarını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe Belediye Başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli. Yeme, içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanımız @ekrem_imamoglu ve 39 İlçe Belediye Başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli.



Yeme/içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe ⬅️➡️ kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız.



😷⬅️📏➡️🧴 pic.twitter.com/AJc7WWAfch — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 5, 2020

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