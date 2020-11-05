Belediye başkanı, kendisine saldırıda bulunduğunu söylediği kişiyi tabancayla yaraladı

Giresun'un Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, oturduğu sitenin önünde, kendisine sözlü saldırıda bulunan ve tehdit eden 2 kişiden birini tabancayla bacağından vurarak, yaraladı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Bulancak İlçe Belediye Başkanı Recep Yakar, oturduğu sitenin otoparkında iddiaya göre, yanına gelen kimliği belirsiz 2 kişinin sözlü saldırısına uğradı. Saldırganları uzaklaştırmaya çalışan Yakar, ruhsatlı tabancasıyla ateş etti. Yerden seken merminin bacağına isabet ettiği saldırganlardan biri bacağından yaralanırken, diğeri kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı A.K., Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sol bacağından yaralanan ve ameliyata alınan A.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'Korkutmak amacıyla yere ateş açtım'

Olaydan sonra polis merkezinde ifadesi alınan Belediye Başkanı Yakar, ailesinin yanında, kendisine saldırı yapıldığını öne sürerek, "Küfür ve tehdit etmeye başladı. Ben polisi aradım. Ancak şahıslar üzerime yürümeye başlayınca kendimi korumak için ruhsatlı silahımı çekerek, korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Yerden seken kurşun saldırganlardan birinin ayağına isabet etmiş" dedi.

Belediyeden açıklama

Öte yandan İlçe belediye başkanlığınca, yaşanan olayla ilgili, yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada "Belediye Başkanımız Sayın Recep Yakar, ailesi ile birlikte, Güzelyalı Mahallesi Yeşilvadi konutlarında bulunan ikametine geldiği ve aracını konutun kapalı otoparkına park ettiği esnada kendisine yaklaşan bazı şahısların sözlü tehditlerine ve saldırısına maruz kalmıştır. Yaşanan menfur hadise sonrası adli makamlarca başlatılan çok yönlü soruşturma devam etmekte olup, farklı söylenti ve iddialara itibar edilmemesi hususunu kamuoyuyla paylaşır, Belediye Başkanımız Sayın Recep Yakar ve ailesine yapılan saldırıyı esefle kınarız" denildi.