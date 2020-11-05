Gaziantep Valisi Gül'den "bir dakika bile evinizin dışında geçirmeyin" uyarısı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığına dikkati çekerek, "Zorunlu durumlar hariç 'Bir dakika' bile evinizin dışında geçirmeyin." dedi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki Kovid-19 vaka sayılarının katlanarak arttığını belirtti.

Vali Gül, paylaşımında, "Kalabalık ortamlar, ev gezmeleri, maskesiz, mesafesiz ticari ilişkilerle, temizlik kurallarına uymamak bu durumu daha da arttırıyor. Zorunlu durumlar hariç 'Bir dakika' bile evinizin dışında geçirmeyin. Akraba ve arkadaşlarınızın evine gitmeyin." ifadesini kullandı.

Vaka sayımız katlanarak artıyor.



Kalabalık ortamlar, ev gezmeleri, maskesiz, mesafesiz ticari ilişkilerle temizlik kurallarına uymamak bu durumu daha da arttırıyor.



Zorunlu durumlar hariç ‘ Bir Dakika’ bile evinizin dışında geçirmeyin!



Akraba ve arkadaşlarınızın evine gitmeyin — Davut GÜL (@gul_davut) November 5, 2020

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