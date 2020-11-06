TRT özür diledi: Alt yazıda sorumluğu olan personelin kurumla ilişiği kesildi

Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu'nun haber kanalı TRT Haber'de yayınlanan “Azerbaycan sivillere saldırıyor” ifadesine ilişkin yaptığı açıklamada özür diledi ve ilgili personelin kovulduğunu açıkladı.

TRT, alt yazıda sorumluluğu olan personelin kurumla ilişiğinin kesildiğini açıkladı ve özür diledi.

​Söz konusu hata 30 saniyeden fazla ekranda kalmıştı.

TRT Genel Müdürü: Olay çok boyutlu soruşturulmaktadır

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT’nin kamu kurumu olarak eleştirilere açık olduğunu ve olayın devletin ilgili birimleriyle çok boyutlu soruşturulduğunu söyledi.

“TRT, bir kamu kurumu olarak tabii ki eleştirilere açıktır. Ancak haberin içeriğinin dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın haklı mücadelesine karşı bir habermiş gibi yansıtılması da doğru değildir” diyen Eren şöyle devam etti:

Kısa bir süre ekranda kalan bu ifadeden dolayı bugüne kadar yapılan yayınların görmezden gelinmesi savaşın başladığı günden bugüne bölgede büyük bir özveriyle çalışan arkadaşlarımızı ve şahsımı derinden üzmektedir. Tabii ki bu olayın vahametinin farkındayız ve sonuna kadar da üzerine gidiyoruz. İlgili personelin sözleşmesi feshedilmiş ve işine son verilmiştir. Olay, devletin ilgili birimleriyle de irtibatlı bir şekilde çok boyutlu soruşturulmaktadır.

Bu sabah saat 10.33’te Ermenistan’ın sivilleri hedef aldığını gösteren haberin canlı bağlantısı esnasında, muhabirimiz Ermenistan’ın sivilleri katlettiğini aktarırken -haberin içeriğine aykırı olarak- tamamen editörün hatası nedeniyle bir yazı kısa bir süre ekrana yansımıştır. — ibrahim eren (@ibrahimeren) November 5, 2020

​TRT editörü de özür dilemişti

Haber Editörü Mehmet Karaca, söz konusu hata için özür dilemişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaca, "Yönettiğim yayında ekrana Azerbaycan ile ilgili yanlış bir altyazı yazdım. TRT ve benim Azerbaycan'ın davasına bakışımız çok nettir. Hata tamamen bana aittir. Zor duruma soktuğum kanalımdan ve kamuoyundan özür dilerim" demişti.

Karaca daha sonra sosyal medya hesabını "korumalı"ya çevirerek, hesabını gizlemişti.