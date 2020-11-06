42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kaldırıldı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaportlara konulan idari tedbir kararı hakkında bilgilendirme yaptı.
Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pasaport İdari Karar Komisyonu'nca 42 bin 893 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırılmıştır" denildi.
Pasaport İdari Karar Komisyonunca 4️⃣2️⃣.8️⃣9️⃣3️⃣ kişinin pasaportundaki idari tedbir kararı kaldırılmıştır.— Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) November 6, 2020
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/XaqVuVjp5i
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