Optimar'ın anketinden: AK Parti ve MHP'lilerin önceliği Facebook, CHP'liler içinse ilk sırada Twitter geliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Siyaset ve sosyal medya üzerine ilginç bir anket' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Amerikan seçimlerinde anket firmaları tam bir fiyasko yaşadı ama ben bizim anket firmalarının daha iyi olduğuna inanıyorum. O nedenle sizi siyaset ve sosyal medyayla ilgili bir araştırmanın labirentleri arasında dolaştırmak istiyorum" diye başladı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Dr. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma’nın 26-30 Ekim tarihleri arasında 2 bin 147 kişi ile yüz yüze görüşme yoluyla yaptığı ankette siyasete ilişkin önemli sonuçlar var. Partilerin oy oranından en beğenilen siyasetçiye kadar her şey var. Ama bu kez alışkanlığımı değiştirip sizinle sosyal medyayla ilgili verileri de paylaşmak istiyorum. Siyasetten istesem de kopamıyorum. Bu yüzden başlıklardan biri sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine olacak.

Muhalefete güven

Türkiye’nin sorunlarını AK Parti çözer diyenlerin oranı yüzde 33.3’e ulaşıyor. Ama asıl önemli olan muhalefet çözer diyenlerin tamamını topladığınızda yüzde 32.1 ediyor. CHP, İYİ Parti, HDP, DEVA, SP ve Gelecek Partisi de dahil toplamı AK Parti’ye ulaşmıyor. 18 yıllık iktidarın sonunda muhalefet bu durumda olmamalı, topluma güven vermeliydi.

İşte oranlar;

AK Parti.................. 33.3

CHP........................ 16.6

HDP........................ 8.0

İYİ Parti.................... 5.3

MHP......................... 4.7

İmamoğlu mu, Yavaş mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en önemli sorun muhalefetin Erdoğan’ın karşısına çıkaracağı aday olacak.

Yerel seçimlerin ardından bu isim tartışmasız Ekrem İmamoğlu görünüyordu. Ama ilerleyen süreçte İmamoğlu’nda bir gerileme, Mansur Yavaş’ta ise bir ilerleme yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz sorusuna cevap verenlerin yüzde 36.4’ü Erdoğan demiş. Yüzde 8.6’yla ikinci sırada ise Mansur Yavaş geliyor. Ekrem İmamoğlu 8.3’le üçüncü sıraya gerilemiş.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı

Ankette muhalefetin cumhurbaşkanı adayları da sorulmuş. Yani adrese teslim bir araştırma.

Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu en son sırayı paylaşıyorlar. Gül diyenler 6.6 iken Kılıçdaroğlu diyenler 5.9’da kalıyor. CHP’liler de Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olsun demiyor. Abdullah Gül’e karşı olan tepki ise devam ediyor.

Mansur Yavaş 17.1’le ilk sırada gelirken Ekrem İmamoğlu 16.3’le onu takip ediyor. Üçüncü sırada 7’yle Muharrem İnce, dördüncü sırada ise 6.7’yle Meral Akşener geliyor. Mansur Yavaş CHP’den sonra en fazla oyu İYİ Parti ve MHP’den alırken Ekrem İmamoğlu’na CHP’lilerin desteği daha yüksek çıkıyor.

Sıra geldi sosyal medyaya.

Twitter mı, Facebook mu?

Sosyal medyada hangisi ilk sırada?

Haber alma amaçlı olarak hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz sorusuna verilen yanıt benim için şaşırtıcı oldu. Trump’ın görevden aldığı bakanları Twitter’dan duyurduğu, siyasilerin milyonlarca takipçiye ulaştığı Twitter’ın ezici bir çoğunlukla ilk sırada geleceğini tahmin ediyordum. Yanılmışım. Ertuğrul Özkök başta olmak üzere sıkı sosyal medya takipçilerine buradan duyuruyorum. Artık sosyal medyanın da dinozorları oluşmaya başlamış. Vereceğim takipçi listesine göre yerinizi belirleyin. Ha baştan söyleyeyim. Ben bir sosyal medya dinozoruyum. Çünkü ilk sırada gelen Facebook’ta hesabım yok, üçüncü sırada gelen Twitter’ı ise çok az kullanıyorum.

İşte oranlar;

1- Facebook ...... yüzde 28.8

2- Instagram....... yüzde 27.0

3- Twitter.......... yüzde25.7

4- YouTube........ yüzde 6.4

Araştırmayı yapan Optimar’a bir eleştirim olacak. Tiktok yok. Oysa hızla yayılıyor.

Kadınlar neyi tercih ediyor?

Kadınlara ayrı bir başlık açtım çünkü Instagram’ı en çok kadınlar kullanıyor. Yüzde 30.4 kadın kullanıcıya karşın erkekler yüzde 23.8 oranında giriyor. Daha eğlenceli olduğu için mi, daha zengin paylaşımlar yaptıkları için mi Instagram’ı takip ediyor bilemiyorum. Bu soruya yanıtı elbette ki kadınlar verecek ama yüzde 38.5’le en çok 18-24 yaş arası kullanıyor. Demek ki gençlerin tercihi Instagram. Onu 25-34 yaş arası takip ediyor. Yaş ilerledikçe takipçi oranı başka platformlara kayıyor. Instagram’ı eğitimli kesimler takip ediyor. Üniversite mezunu olanlar ilk sırada geliyor.

Facebook'ta kim önde?

Haber almaçlı olarak en çok takip edildiği belirtilen sosyal medya platformu Facebook’ta ise erkekler yüzde 31.2’le ilk sırada yer alıyor. Ama kadınlarla aralarında çok büyük fark yok. Kadınların Facebook’u takip etme oranı yüzde 26.3 çıkıyor.

İlginç olanı Facebook takipçilerinin yaş ortalaması. 45-54 arası yaş kuşağı Facebook’u takip ediyor.

İkinci sırada da 55 yaş ve üstü geliyor. Kendimi genç hissettiğim için Facebook’u takip etmiyor olabilir miyim acaba?

Instagram’ın tam tersine ilkokul ve altı eğitimlilerde Facebook ilk sırada geliyor.

Twitter'da ilginç olan

Twitter’ı erkekler takip ediyor ama kadınlarla aralarında büyük bir fark yok. Erkekler yüzde 28.1 ederken kadınlarda bu oran 23.1’e ulaşıyor. Buradan ilan ediyorum. Twitter genç kullanıcıların tercih ettiği bir platform. 18-24 yaş arası yüzde 37.5’le ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26.8’le 55 yaş ve üstü geliyor. Bu işin bir ortası yok. Ya çok gençler ya yaşlılar. Yani ya Trump ya da Aleyna Tilki.

YouTube'un profili

Tam anlamıyla her şeyin ortalamasına sahip bir profili var YouTube’un. Kadınlarla erkekler eşit oranda her yaş grubu eşit seviyede, her eğitim durumuna göre de eşit bir oranda takip ediliyor YouTube.

Partilerin sosyal medya tercihi

AK Partililer birinci sırada Facebook diyor. İkinci sıradaki tercihleri ise Twitter’dan yana. CHP’lilerde ise ilk sırada Twitter geliyor. Instagram ikinci sırada. MHP’lilerin önceliği Facebook. İkinci sırada ise Instagram’ı takip ediyorlar. İYİ Partililer öncelik Facebook diyor. Twitter ikinci sırada geliyor. HDP’liler ise ezici bir çoğunlukla Twitter’cı... İkinci sırada Instagram geliyor.

Sosyal medya tercihi söyle, sana partini söyleyeyim durumu yavaş yavaş oluşmaya başlamış."