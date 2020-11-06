Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Barut paylaşımında, "Başkanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çok değerli ağabeyimiz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız @ZeydanKaralar01'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz. pic.twitter.com/2guSydHLhl — Ayhan Barut (@AyhanBarut01) November 6, 2020

​Zeydan Karalar da kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve tedbir amaçlı gözlem altına alındığını duyurdu.

Karalar, video da eklediği mesajına "Kovid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Tedavime hemen başlandı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin" notunu düştü.

Covid 19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Tedavime hemen başlandı. Tedbir amaçlı gözlem altında tutuyorlar. Genel sağlık durumum iyi, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza dikkat edin. pic.twitter.com/P2Io62PONB — Zeydan Karalar (@ZeydanKaralar01) November 6, 2020

​