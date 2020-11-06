CHP'nin kıdem tazminatı broşürü yasaklandı

Gazete Duvar'ın haberine göre Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “Kıdem Tazminatında 10 Maddede Fon Aldatmacası” ve “Arpalık Aile Şirketi” broşürlerinin dağıtımını yasakladı. Savcılığın kararına CHP’den tepki geldi.

Kıdem tazminatına el koyacak kanun hazırla, ülkenin tüm kaynaklarını Şahsım devletiyle yandaşlara dağıt, gerçekler yazılınca da kitap toplat!



İşte o kitaplar:



10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası: https://t.co/7NmqfecfvD



Arpalık Aile Şirketi https://t.co/G2CPzSBC4Q pic.twitter.com/5Nx9FLNHn1 — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) November 6, 2020

Savcılık toplatma gerekçesinden: Broşür, seçmenlerini kin ve düşmanlığa tahrik edebilecek nitelik taşıyor

Savcılığın toplatma gerekçesinde, “Broşürlerin içeriklerinde yer alan yazı, yorum ve görsellerin bir siyasi partiye mensup kişileri, kamu görevlilerini ve Cumhurbaşkanına demokratik ve siyasi etik ilke ve teamüllerin sınırlarını aşılmak suretiyle tenkit edilerek icra edilen eylemlerin farklı seçmen kitlesi bulunan iki ayrı partinin temsilcilerini ve seçmenlerini kin ve düşmanlığa tahrik edebilecek nitelik taşıması” ifadeleri yer aldı.

CHP'li Ağbaba: Siyasi bir karar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Saray yargısı, saraydan aldığı talimatla geçtiğimiz hafta ‘21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı’ broşürümüzü toplatmasının ardından şimdi de Nevşehir’de iki ayrı broşürümüzün dağıtımını yasakladı. Önce ‘21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı’ toplatıldı, şimdi de ‘Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası’ ile 'Arpalık Aile Şirketi' adlı kitapçık için toplatma kararı verildi. Bu kararlarla yargı, AKP'nin arka bahçesi olduğunu tescil etmiştir. Gerekçede ‘Cumhurbaşkanını tenkit etmek’ gibi ne olduğu belirsiz bir suçlama görüyoruz. Meclis’te emekçilerin kıdem, emeklilik ve iş güvencesini gasp eden sözde İstihdam Paketi’nin görüşüldüğü bu günlerde kıdem tazminatıyla ilgili hazırladığımız broşürün toplatılması, hukuki değil, saray talimatıyla alınmış siyasi bir karardır. Bu kararlar, sadece partimize yönelik bir gözdağı değil, tüm emekçilere, tüm işçilere ve tüm muhalefete karşı bir gözdağıdır. Emekçilerimizin kıdem ve iş güvencesi hakkını sonuna dek savunacağız!”