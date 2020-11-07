Sosyal medya fenomeni Cemile Kaya'dan babasının şüpheli ölümüne ilişkin suç duyurusu

İsviçre'de yaşayan sosyal medya fenomeni Cemile Kaya, 20 Ekim 2020'de saat 01:00 sıralarında yatağında şüpheli şekilde ölü bulunan babası Yaşar Salo'nun cenazesi için Türkiye'ye geldi.

Cemile Kaya, avukatı Ozan Kayahan aracılığıyla 15 yıldır bakımını üstlenen Nermin K. ve yanındakiler hakkında 'ihmali davranışla kasten insan öldürme', 'taksirle insan öldürme' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi verdi.

Yaşar Salo ölmeden önce Nermin K.'nin maktülü kısıtlamak adına vesayet davası açtığı öne sürülen dilekçede, maktülün KOAH, demans, kronik kalp ve akciğer kanseri hastası olduğu ve bakımının hassasiyetle yapılması gerektiği belirtildi.

Şüpheli Nermin K'nin gerekli özen yükümlülüğünü göstermediği, "Birçok hastalığı bulunan Yaşar Salo'yu uzun süre odada yalnız bırakıp saatler sonra yanına gidip kontrol ettikleri ve nefes almadığını fark ettikleri" öne sürüldü. Yaşar Salo'nun zaman zaman şans oyunları oynadığı piyangodan kendisine para çıktığının bilindiği de ifade edilen dilekçede, Milli Piyango Başkanlığı'na yazı yazılarak maktulün ikramiye alıp almadığının tespiti de istendi.

Savcılığa gelerek ifade veren Cemile Kaya, "Babamın ölümüyle ilgili şüphelerim bulunmaktadır. Nermin, babam hakkında vesayet davası açmıştı. Ancak vesayet davasını biz kazandık. Daha sonra da babamın ölüm haberini aldık. Bu kişinin babama sürekli hasta olduğunu belirterek hap kullandırttığını biliyorum. Bu hapların neden verildiği konusunda şüphelerim bulunmakta. Babamın ölümünün detaylı şekilde araştırılmasını istiyorum. Babamın üzerinde ciddi bir mal varlığı olduğunu düşünüyorum, bu sebeple ölümünden şüphe ediyorum. Babam 87 yaşındaydı. Kardeşlerimden duyduğum kadarıyla babam kanser hastası ve alzheimer hastası ancak öldürülmüş olabilir" dedi.

Şikayetinin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Cemile Kaya, şunları söyledi: