Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'le ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kurum, "Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı" dedi.