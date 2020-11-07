Bank Asya'nın kurucu ortağı sahte kimlikle yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ’nün finansal yapılanmasında yönetici pozisyonunda olan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından, firari Kamil Yavuz M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, uzun zamandır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve ikamet değiştiren Kamil Yavuz M.'nin izini, Çukurambar semtinde buldu. Kamil Yavuz M., saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Kamil Yavuz M.'nin üzerinde yapılan aramada başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Bylock kullanıcısı Kamil Yavuz B.'nin, FETÖ’nün 'Mütevelli Heyeti' bünyesindeki himmet ağının önemli isimlerinden olduğu belirtildi.

İzmir'de etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin, FETÖ yöneticisi olduğuna yönelik pek çok şikayet bulunan Kamil Yavuz B. hakkında, "FETÖ'nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" dediği belirtildi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranma kaydı bulunan ve güncel olarak FETÖ terör örgütünün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edilen Kamil Yavuz M., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.