Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Fransa'da Türk ailenin gözaltına alınması devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Bu iş çığırından çıkmış gibi görünüyor. Büyükelçimiz ile konuştum. Ailelerimizde haklarını arama hususunda adımları atacaklar" dedi.