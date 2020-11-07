Erdoğan: Ayın 15'inde Bahçeli ile beraber Kuzey Kıbrıs'a gideceğiz, törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Ülke ve millet olarak en az 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz.

- Bir asır önceki gibi bizi adeta yok etmek, boğmak istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir şahlanışla bölge ve dünyamıza barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz.

- Köklerimizden kopmadan yeni çiçeklerle, fidanlarla kendimizle birlikte tüm dostlarımızı kucaklayan ulu bir çınar gibi büyüyoruz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.

- Milletin partisinin yöneticileri, milletin içinde olmak mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir.

- Vesayetin her türlü aracı kullanılarak önümüze kurulan tuzakları hatırlayın, o Taksim hareketlerini hatırlayın, çukurcuları hatırlayın.

- Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak, Sayın Bahçeli ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlere katılacağız, törenlerden sonra Kapalı Maraş bölgesinde piknik yapacağız.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor https://t.co/hK8I9zJJhO — AA Canlı (@AACanli) November 7, 2020

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