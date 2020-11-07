Yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal: Göreve başladık, çalışma zamanı

Murat Uysal'ın yerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na getirilen Naci Ağbal, kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Merkez Bankası'nın "7 Kasım 2020 tarihli ve 31297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile TCMB Başkanlığına Naci Ağbal atanmıştır. Görev devir teslim töreninde Sayın Ağbal, Murat Uysal’a teşekkür ederken; Sayın Uysal da yeni görevinde Başkan Ağbal’a başarılar diledi" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Ağbal, "Göreve başladık, çalışma zamanı" dedi.

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