Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'ın karşı harekatının kendi topraklarıyla sınırlı olduğunu" ifade etti.

"Ermenistan yönetiminin aklıselim ile müzakere masasına oturmaya ikna edilmesi gerektiğini" dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ihtilafın kalıcı bir çözümle sona erdirilmesinin ve bölgenin istikrara kavuşmasının kilit önemde olduğunu vurguladı.

Kremlin'den açıklama

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, bugün Putin ve Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ’daki durumun değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, Türk mevkidaşını Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle yaptığı bir dizi telefon görüşmelerine dair bilgi verdi. Bu temaslar, silahlı çatışmayı en kısa zamanda durdurma seçeneklerini bulmaya odaklıydı” dendi.

İki ülke liderinin Karabağ çatışmasına barışçıl çözüm bulma amacıyla işbirliğine hazır olduğunu dile getirdiği kaydedildi.