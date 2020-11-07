Kılıçdaroğlu, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."

I would like to congratulate Joe Biden for his election as the 46th President of the United States of America and Kamala Harris as Vice-President. I look forward to strengthening Turkish - American relations and our strategic alliance. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2020

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