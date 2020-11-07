Kılıçdaroğlu, ABD'nin başkanı seçilen Biden'ı kutladı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda şunları kaydetti:
"Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim."
I would like to congratulate Joe Biden for his election as the 46th President of the United States of America and Kamala Harris as Vice-President. I look forward to strengthening Turkish - American relations and our strategic alliance.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2020
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