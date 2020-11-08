Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Bakanlık kaynaklarından edilen bilgilere göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.
Görüşme, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Bakanlık kaynaklarından edilen bilgilere göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.
Görüşme, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağ ihtilafına ilişkin gerçekleşti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)