Koronavirüse yakalanan Küçükkaya’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Koronavirüse yakalanan FOX Tv sunucusu İsmail Küçükkaya, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Küçükkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Günaydın arkadaşlar. Bugün itibariyle evde tedavim ve zorunlu izolasyonum bitiyor. Genel sağlık durumum iyi. Hafif öksürük ve halsizlik dışında semptom yok. Doktorların da tavsiyesiyle bir hafta daha istirahat edip; 16 Kasımda işbaşı yapıyorum. İlginize çok teşekkür ediyorum."

Günaydın. Durumum iyidir. Bugün evde tedavim ve zorunlu izolasyonum bitiyor. Bir hafta daha istirahat edip; 16 Kasımda işbaşı yapıyorum. Teşekkür ederim. pic.twitter.com/wo1B5fjZRU — Ismail Kucukkaya (@KucukkayaIsmail) November 8, 2020

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