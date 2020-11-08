Sosyal medyada 10 bin paylaşıma noter tespiti

Türkiye Noterler Birliği'nin 1 Mart 2016'da yürürlüğe giren 'elektronik ortamda tespit' uygulaması yoğun ilgi gördü. Türkiye Noterler Birliği Başkanı, sosyal medyada hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmesine karşı tespit edilip hukuki delil olarak kayıt altına alan sistem ile bu şekilde yaklaşık 10 bin tespit yapıldığını bildirdi.

Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik'in 1 Mart 2016'da yürürlüğe girmesinin ardından noterler, 'elektronik ortamda tespit' uygulamasıyla sosyal medyadaki bir paylaşımı kayıt altına alabiliyor.

Söz konusu tespit işlemi, her türlü veri için, bilgisayar, tablet, cep telefonu ve bunlar gibi her türlü donanım kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. Sosyal medya portallarında sıkça karşılaşılan mağduriyetlerin önüne geçilmesini amaçlayan düzenleme ile birlikte getirilen sistem sayesinde, söz konusu paylaşımların silinerek yok edilmesi önleniyor.

Bu kapsamda, sosyal medyada hakaret, kişilik haklarına saldırı gibi mağduriyetlerin yargı sürecine taşınması halinde e-arşive kayıt sayesinde, tespiti gerçekleştirilen veriler yargı sürecinde kullanılabilir hale getirildi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, pandemi süreciyle birlikte 'e-noterlik' uygulamalarına hız verdiklerini söyleyerek, 'e-randevu', 'e-tespit' ve bazı noterlik işlemlerinin internet ortamında vatandaşların kullanımına açıldığını ifade etti.

Sistem ile şimdiye kadar yaklaşık 10 bin işlem yapılarak veri tespit edildiğini belirten Cin, sosyal medya hesaplarından hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasıyla ilgili e-tespit uygulamasına vatandaşların rağbet gösterdiğine değinerek, şöyle konuştu:

"E-tespit uygulamamızla, sosyal medyada ya da benzeri kaynaklarda insanlar arasındaki gerek hukuki gerekse de cezai konuları ilgilendiren bazı paylaşımlar yapılabiliyor. Yasal işlem başlatılabilmesi için paylaşan tarafından her an silinmesi ve yok edilmesi söz konusu olduğundan bu konuda yasal işlem başlatmak isteyen ilgili, Türkiye Noterler Birliği’nin e-tespit sistemine girmek suretiyle tespitini sağlayabiliyor. Daha sonra bu paylaşımı yapan o paylaşımı oradan kaldırsa bile noter tarafından tespit edildiği için yasal yollara başvurma hakkına sahip oluyor."