Sağlık Bakanı Koca'dan maske uyarısı: Koronavirüsün burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından maske kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.
Havaların soğuduğunu hatırlatan Koca, "Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Kovid-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur" ifadesini kullandı.
HAVALAR SOĞUDU. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı. pic.twitter.com/XvN3G1I6iy— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 8, 2020
Koca, "Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı" uyarısı yaptı.
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