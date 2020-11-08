Sağlık Bakanı Koca'dan maske uyarısı: Koronavirüsün burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı

HAVALAR SOĞUDU. Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem COVID-19’a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı. pic.twitter.com/XvN3G1I6iy