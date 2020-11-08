HDP'den Biden ve Harris'e kutlama: Dönüm noktası

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, ABD başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e kutlama mesajı iletti. Mesajda, "Harris’in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika'nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi.

HDP Eş Genel .aşkanları Buldan ve Sancar, ABD'nin 46. başkanı seçilen Biden ile yardımcısı Harris için kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda, "Ağır pandemik koşullar altında yürütülen rekabetçi bir seçim kampanyası sonucunda ABD Başkanı seçilmenizden dolayı Halkların Demokratik Partisi adına sizi kutluyoruz. Sayın Kamala Harris’in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika’nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz” denildi.

Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’e kutlama mesajı iletti.https://t.co/OGlSoBfbMH — HDP (@HDPgenelmerkezi) November 8, 2020

​Etik ve barışçıl bir dış politikaya öncelik verilmesi gerektiği vurgulanan mesajda, "Amerika politikalarının demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, sosyoekonomik adalet, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliğine ekolojik yaklaşım ile etik ve barışçıl bir dış politika gibi gündemlere öncelik verip desteklemesini umut ediyoruz” ifadeleri yer aldı.