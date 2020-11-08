Erdoğan: Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- 30 yıldır Minsk üçlüsü tarafından adeta ihmal edilen, aldatılan ve masa başında 30 yıldır akıbeti meçhul olarak bekleyen kardeşlerimiz, bütün bu sabrın sonunda 'men sabera zafera' diyerek sabrettiler ve zafere ulaştılar.
- Adım adım işgal altındaki şehirlerini ve Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin sevinci, bizim de sevincimizdir.
AK Parti Kocaeli İl Kongremizdeyiz https://t.co/X5bC13SZD9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 8, 2020
- AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir.
- Her kim ki milletten koparsa, halkla arasına duvarlar örerse, kendini ulaşılmaz erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.
- Bakın burası çok önemli. Kocaeli'ne son 18 yılda eski rakamla 30 katrilyon, bugünkü rakamla 18 milyar tutarında yatırım yaptık. Hiçbir siyasi partinin geçmişinde böyle bir şey yok.
- Bu devlet hiçbir zaman garip gurebayı, fakir fukarayı yalnız bırakmadı.
- İzmir depremi hepimize, ülkemize karşı karşıya bulunduğu tabii felaketler gerçeğini bir kez daha hatırlattı. İnşallah bir yıl içerisinde oradaki çalışmaları tamamlayacağız ve depremzede kardeşlerimize konutlarını teslim edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)