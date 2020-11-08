Türkiye'de son 24 saatte 84 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti: 2 bin 516 yeni hasta

Ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, son 24 saatte 2 bin 18 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.