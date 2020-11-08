Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması'

Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa açıklaması yapıldı. Ancak Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldü. Konuya ilişkin bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak'ın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım şöyle:

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berat Albayrak (@beratalbayrak)'in paylaştığı bir gönderi ( 8 Kas, 2020, 8:04öö PST )

Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldü.

Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldühttps://t.co/Q2HTZS6mXM pic.twitter.com/w9qrLPktRk — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 8, 2020

Gerçek mi, siber saldırı mı?

Albayrak'ın Instagram hesabından paylaşılan istifa açıklaması, 'Gerçek mi, siber saldırı mı' şüphelerini gündeme getirdi.

​Albayrak'ın Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun dikkatine. Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedefine çıktığınız bu yolculukta, gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerjide olduğu gibi Ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur. Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir, haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah, bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin..."

Yenişafak İngilizce paylaşım yapıp daha sonra sildi, Türkçe hesaptan paylaşım yok

Yenişafak gazetesi, Berat Albayrak’ın istifa haberini İngilizce hesabından paylaştı ancak Türkçe hesabından herhangi bir paylaşım yapılmadı. İlerleyen dakikalarda Yeni Şafak İngilizce üzerinden yapılan söz konusu paylaşım silindi.

Rasim Ozan Kütahyalı: Yapma Berat bey

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a istifası sonrası 'yapma' derken, "Bu iktisadi devrim çok meşakkatli, çok zor olacak diye telefonda konuşmuştuk. Sen gidersen bu finansal devrim yolda kalır" dedi.

Yapma Berat Bey. İstifanı geri al lütfen...Bu iktisadi devrim çok meşakkatli, çok zor olacak diye telefonda konuşmuştuk. Sen gidersen bu finansal devrim yolda kalır. Yine eski düzene dönülebilir. Türkiye anti-ithalat ve imalat-ihracat devrimini yapmak zorunda. Görevini bırakma. pic.twitter.com/rt8y7qeR4S — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) November 8, 2020

Başkanımız Erdoğan... Lütfen aynen 12 Nisan Süleyman Soylu olayında yaptığınız gibi bu istifayı kabul etmeyiniz. Bu istifa kabul edilmemelidir. Türkiye cari açık belasından Berat Albayrak devrimiyle kurtulma yoluna girmişti. Bu yoldan geri dönülmemeli Sayın Başkan. Reddediniz. pic.twitter.com/64OAqw1fJ6 — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) November 8, 2020

Berat Albayrak çok zor olan yolu seçmişti. Popülizmi seçebilirdi. Arttır arttır faizi,dolar ucuz olsun. Bol bol ithalat olsun. Sıcak para ile kafalar Leyla olsun. Albayrak Türkiye’nin üretim üssü olması için kellesini koydu. Bu istifayı lütfen kabul etmeyiniz Tayyip Bey. Lütfen. pic.twitter.com/h5w68y3W8N — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) November 8, 2020

Bloomberg: Berat Albayrak'ın istifası ne teyit ne de inkar edildi

​Bloomberg’in Albayrak’ın istifasına ilişkin yaptığı haberde, iki bakanlık sözcüsüyle konuşulduğu, hesabının doğruluğunun onaylandığı ancak istifa kararının henüz teyit ya da inkar edilmediği ifade edildi.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan'dan Berat Albayrak paylaşımı: İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan Berat Albayrak paylaşımı:

"Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum."

Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler.

İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum.

Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var. pic.twitter.com/4omPdkdkWC — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 8, 2020

​A Haber spikeri Erkan Tan’dan '#SeninleyizBeratAlbayrak' paylaşımı

A Haber spikeri Erkan Tan, Albayrak'ın istifası haberlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, '#SeninleyizBeratAlbayrak' dedi.

​Türk televizyon kanalları paylaşıma ilişkin herhangi bir haber yayınlamadı

Berat Albayrak'ın Instagram hesabı üzerinden yapılan 'istifa' paylaşımına ilişkin Anadolu Ajansı ve önde gelen Türk televizyon kanallarında herhangi bir habere yer verilmedi.

Turkey’s news channels are not really a source of reliable news these days but it’s telling that none of them are reporting the story. Here’s what the mains ones were doing a few minutes ago.



Nothing on the official Anadolu Agency either. pic.twitter.com/okxAMB8zVR — JamesInTurkey.com (@jamesinturkey) November 8, 2020

AK Parti'den açıklama​

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Albayrak'ın istifası haberlerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz."

Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi.



Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı.



Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz.



Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) November 8, 2020

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