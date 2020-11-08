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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması'

    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak'ın resmi Instagram hesabından istifa açıklaması yapıldı. Ancak Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldü. Konuya ilişkin bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak'ın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım şöyle:

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Berat Albayrak (@beratalbayrak)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter hesabına ulaşılamadığı görüldü.

    Gerçek mi, siber saldırı mı?

    Albayrak'ın Instagram hesabından paylaşılan istifa açıklaması, 'Gerçek mi, siber saldırı mı' şüphelerini gündeme getirdi.

    ​Albayrak'ın Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Kamuoyunun dikkatine. Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım. Çok büyük hedefine çıktığınız bu yolculukta, gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.
    Enerjide olduğu gibi Ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur. Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir, haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.
    Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun. Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah, bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın. Sonumuzu hayreylesin..."

    Yenişafak İngilizce paylaşım yapıp daha sonra sildi, Türkçe hesaptan paylaşım yok

    Yenişafak gazetesi, Berat Albayrak’ın istifa haberini İngilizce hesabından paylaştı ancak Türkçe hesabından herhangi bir paylaşım yapılmadı.  İlerleyen dakikalarda Yeni Şafak İngilizce üzerinden yapılan söz konusu paylaşım silindi.

    Rasim Ozan Kütahyalı: Yapma Berat bey

    Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a istifası sonrası 'yapma' derken, "Bu iktisadi devrim çok meşakkatli, çok zor olacak diye telefonda konuşmuştuk. Sen gidersen bu finansal devrim yolda kalır" dedi.

    Bloomberg: Berat Albayrak'ın istifası ne teyit ne de inkar edildi 

    ​Bloomberg’in Albayrak’ın istifasına ilişkin yaptığı haberde, iki bakanlık sözcüsüyle konuşulduğu, hesabının doğruluğunun onaylandığı ancak istifa kararının henüz teyit ya da inkar edilmediği ifade edildi.

    Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan'dan Berat Albayrak paylaşımı: İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum

    Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan Berat Albayrak paylaşımı:

    "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler.  İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum."

    ​A Haber spikeri Erkan Tan’dan '#SeninleyizBeratAlbayrak' paylaşımı

    A Haber spikeri Erkan Tan, Albayrak'ın istifası haberlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, '#SeninleyizBeratAlbayrak' dedi.

    ​Türk televizyon kanalları paylaşıma ilişkin herhangi bir haber yayınlamadı

    Berat Albayrak'ın Instagram hesabı üzerinden yapılan 'istifa' paylaşımına ilişkin Anadolu Ajansı ve önde gelen Türk televizyon kanallarında herhangi bir habere yer verilmedi.

    AK Parti'den açıklama​

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Albayrak'ın istifası haberlerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

    "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz."

     

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