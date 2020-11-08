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    Formula 1 tanıtım filmi çekimleri için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

    © REUTERS / Yuri Kochetkov
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011081043185894-formula-1-tanitim-filmi-cekimleri-icin-istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak/

    İstanbul Valiliği, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım filmi çekimleri için trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

    Fstanbul Valiliği tarafından İstanbul’da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının 3 gün sürecek tanıtım filmi çekimleri için bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

    İHA'da yer alan habere göre geçici süreyle trafiğe kapatılacak güzergahlar ile tarih ve saatleri şöyle:

    • 1. GÜN 9 Kasım 2020

    AVRASYA TÜNEL: 12.50 - 13.35 saatleri arasında KAPANACAK YOLLAR
    -Samatya Güney Avrasya Tünel ilk giriş noktası, Avrasya Tünel Anadolu istikametine kapalı.

    -Namık Kemal Güney Avrasya Yolu'na giriş

    -Avrasya acil çıkış güney tersten araç verilmeyecek.

    -Avrasya Tüneli Güney Yol Anadolu Yakası çıkışı (Tünele tersten girebilecek araçlara karşı kapatılacaktır.)

     Alternatif yollar

    -Sahil Güney Sirkeci istikameti

    -Sahil Güney Samatya varyanttan Sahil Kuzey Yedikule istikameti

    -Yenikapı varyanttan Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne Unkapanı istikameti

    BEŞİKTAŞ/ARNAVUTKÖY SAAT 14.45 - 17.30 ARASI KAPATILACAK YOLLAR

    -Muallim Naci Caddesi İle Kırbaç Sokak kesişimi geliş ve gidiş kapatılacak.

    -Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi

    -Bebek Kuruçeşme Caddesi

    -Bebek Arnavutköy Caddesi

    -Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişimi

    Alternatif yollar:

    -Dere Boyu Caddesi

    -Portokal Yokuşu

    -Ahmet Taner Kışlalı Caddesi

    -Ahmet Adnan Saygun Caddesi

    -Kuruçeşme Çağrı Sokak

    -Yeşil Pınar Sokak

    -Arnavutköy Dere Sokak

    -Bebek Hamam Sokak

    • 2. GÜN 10 KASIM 2020

    KENNEDY CADDESİ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR

    -Avrasya Tünel Son Çıkış Çatladıkapı'ya gelmeden u dönüşü kapatılacak. Sahil,
    Sirkeci istikametine kapalı olacak.

    -Aksakal sokaktan Çatladıkapı istikameti kapalı olacak.

    -Gülhane içerisinden Sahil Kennedy Caddesi istikameti kapalı.

    -Sirkeci Meydan'dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti kapalı.

    Alternatif yollar:

    -Sahil Güney Kennedy Caddesi Çatladıkapı U dönüşlerinden Sahil kuzeye akım geri
    çevrilecek.

    -Aksakal sokaktan akım Küçük Ayasofya Caddesi'ne yönlendirilecek.

    -Gülhane içinden ve askeri gazinodan çıkan araçlar Gülhane içine yönlendirilecek

    -Sirkeci Meydan'dan akım Ankara Caddesi'ne ve Hamidiye Kavşak'tan dönüş alıp Galata Köprüsü ve Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek

    GALATA KÖPRÜSÜ SAAT 08.30 - 11.45 ARASI KAPANACAK YOLLAR

    -Sarayburnu'ndan Sahil güney Sirkeci istikameti kapalı.

    -Arabalı vapur giriş ve çıkışları

    -Galata Köprüsü - Karaköy istikameti

    -Ankara Caddesi'nden Sirkeci'ye katılım, Sahil kuzey ve güney kapalı

    -Cemil Birsel U dönüşü trafik Galata Köprüsü ve Sirkeci istikametine verilmeyecek

    -Galata Köprüsü ve Eminönü otobüs duraklarından Ragıp Gümüşpala Caddesi'nden gelen araçlar Cemil Birsel U dönüş(İstanbul Ticaret Üniversitesi Önü Kavşak ) noktasından kapatılacak. Galata Köprüsü istikameti ve Sirkeci istikametine trafik verilmeyecek.

    -Kemeraltı Caddesi üzerinden Galata Köprüsü'ne akım verilmeyecek. (Tersane ve
    Necatibey Caddesi'ne yönlendirilecektir.)

    Alternatif yollar:

    -Ankara Caddesi Ve Hamidiye Caddesi kesişiminde trafik geri çevrilerek Çağaloğlu Valilik istikametine geri yönlendirilecek.

    -Cemil Birsel Caddesi'nden gelen akım Ragıp Gümüşpala Caddesi, Unkapanı, Atatürk Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu'na yönlendirilecek.

    -Ragıp Gümüşpala Caddesi - Unkapanı istikametinden gelen araçlar Cemil Birsel (İstanbul Ticaret Üniversitesi önü kavşak) U dönüşlerinden tekrar Ragıp Gümüşpala Unkapanı istikametine yönlendirilecek.

    • 3. GÜN 11 KASIM 2020

    15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK VE ALTERNATİF YOLLAR

    -Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent-Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir.)

    -Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.)

    -Kuzey Çamlıca gişelerden geliş, Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir.)

    -Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir, Barbaros, Yeni Sahra ayrımına yönlendirilecektir.)

    -Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-4 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne verilmeyerek Ünalan ayrımlarına yönlendirilecek.)

    ÜSKÜDAR SAAT 13.45 - 16.00 ARASI KAPATILACAK YOLLAR

    -Kısıklı Caddesi, Altunizade Köprüsü üzerinden D 100 kuzey yola katılım

    -Mahir İz Caddesi, Altunizade Köprüsü üzeri D 100 kuzey yola katılım

    -Beylerbeyi Abdullahağa Cadddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım

    -Batı Ataşehir Kızıl Begonya sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım
    -Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım, tünel girişi

    Alternatif yollar:
    -Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

    -Yavuz Sultan Selim Köprüsü

    -Avrasya Tüneli

    -Nuhkuyusu Caddesi

    Etiketler:
    Tanıtım, kapalı yollar, İstanbul, Formula 1
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