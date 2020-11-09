İzmir Büyükşehir Belediyesi: 200 personel ve bir o kadar gönüllüyle alandayız

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın "200 personel ve bir o kadar gönüllüyle alandayız. Gelen yardımları çadır alanlarına ulaştırıyor, tüm ihtiyaçları karşılıyoruz. Günde üç öğün yemek ve akşam çorba servisi yapıyoruz. Biz buradayız, görevimizin başındayız" açıklamasını yaptı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Aydın: 200 personel ve bir o kadar gönüllüyle alandayız. Gelen yardımları çadır alanlarına ulaştırıyor, tüm ihtiyaçları karşılıyoruz. Günde üç öğün yemek ve akşam çorba servisi yapıyoruz. Biz buradayız, görevimizin başındayız. #BizVarız pic.twitter.com/3h7RjLxg37 — İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) November 5, 2020