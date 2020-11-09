Didem Soydan'dan Muharrem İnce'ye: 'Hocam siz mesaj atmıştınız'

Manken ve oyuncu Didem Soydan, Muharrem İnce'nin Berat Albayrak paylaşımına 'Hocam siz mesaj atmıştınız' yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Instagram hesabından paylaştığı istifa mesajının ardından CHP’li Muharrem İnce, istifanın sosyal medyadan paylaşılmasını eleştirdi.

İnce, “Ekonomiyi batıranların sağlık sorunu gerekçesiyle Instagram üzerinden istifa ettiği günlere şahitlik ediyoruz. Yetmez ama Evet. Sıra sende!” ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi batıranların sağlık sorunu gerekçesiyle instagram üzerinden istifa ettiği günlere şahitlik ediyoruz. Yetmez ama Evet. Sıra sende! — Muharrem İNCE (@vekilince) November 8, 2020

Muharrem İnce'ye ise manken Didem Soydan'dan bir yanıt geldi. Soydan, İnce’nin, seçim akşamı gazeteci İsmail Küçükkaya’ya 'Adam kazandı' mesajını hatırlatarak “Hocam siz mesaj atmıştınız” diye yazdı.

Hocam siz mesaj atmistiniz 🥺 https://t.co/eeQnvBcx7Z — didem soydan (@didem_soydan) November 8, 2020

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