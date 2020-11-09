Ağrı'da karantina ihlaline 9 bin 450 lira para cezası

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 224 personelin katılımıyla 364 iş yerinde koronavirüs denetimlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Emniyet ve jandarma ekipleri de 139 ticari taksi ile 214 toplu taşıma aracını denetleyerek salgınla mücadele kapsamında yolculara uyarılarda bulundu.

Pozitif ve temaslı kişilere yönelik 315 personelle gerçekleştirilen denetimlerde karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira para cezası kesildiği ifade edildi.