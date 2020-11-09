Cüneyt Özdemir ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında 'Kafan güzel' tartışması

YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir konuyu Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Kafan güzel" demesine sert tepki gösterdi. Özdemir ile Kütahyalı arasında 'yandaşlık' tartışması da yaşandı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına değindiği YouTube yayınına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı arasında sert tartışma yaşandı.

Kütahyalı, Özdemir'e "Kafan güzel" deyince Özdemir bu sözlere sert tepki gösterdi.

'Nereden uyduruyorsun bunları'

Özdemir, "Nereden uyduruyorsun bunları, su içiyorum burada, senin yaptığın bu bel altı vuruşlar hoş değil" diyerek tepki gösterdi.

Kütahyalı ise, Özdemir'e yönelik bu ifadesini 'olumlu anlamda' söylediğini iddia etti ve "Ben seküler bir adamım, ben de arada içki içen bir adamım" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma:

- Kafan güzel

- Nereden uyduruyorsun bunları, su içiyorum burada

- Ben seküler bir adamım, ben de arada içki içen bir adamım https://t.co/AkG1ImHHrJ pic.twitter.com/KVJv7oBFhd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 9, 2020

​Özdemir de Kütahyalı'ya "Ben hayatım boyunca yayın sırasında içmem, sen bunu bilmezsin yayıncı olarak" dedi.

İkili arasında ayrıca 'yandaşlık' tartışması da yaşandı.

'Muhalefetçilik oynuyorsun'

Kütahyalı, Özdemir'e yönelik "Sen muhalefetçilik oynayıp popülizm yapıyorsun, sonra iktidar medyasında çalışıyorsun" ifadelerini kullandı. Özdemir ise, Kütahyalı'nın bu ifadelerini "Ona bağımsız gazetecilik deniyor" ifadeleriyle yanıt verdi ve "Ne zaman ki dayak yedin, o kuyuya düştün bizim neler yaşadığımızı anladın" dedi.

Kütahyalı: Sen muhalefetçilik oynayıp popülizm yapıyorsun

Özdemir: Ne zaman ki dayak yedin, bizim neler yaşadığımızı anladın https://t.co/LxiHsA3iXt pic.twitter.com/AsvC6bEiS3 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 9, 2020

​Özdemir ile Kütahyalı arasında yaşanan bu tartışma, YouTube'da yüzbinlerce kişi tarafından takip edildi.