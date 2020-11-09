Cüneyt Özdemir ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında 'Kafan güzel' tartışması

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasına değindiği YouTube yayınına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı arasında sert tartışma yaşandı.
Kütahyalı, Özdemir'e "Kafan güzel" deyince Özdemir bu sözlere sert tepki gösterdi.
'Nereden uyduruyorsun bunları'
Kütahyalı ise, Özdemir'e yönelik bu ifadesini 'olumlu anlamda' söylediğini iddia etti ve "Ben seküler bir adamım, ben de arada içki içen bir adamım" ifadelerini kullandı.
Cüneyt Özdemir ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma:— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 9, 2020
- Kafan güzel
- Nereden uyduruyorsun bunları, su içiyorum burada
- Ben seküler bir adamım, ben de arada içki içen bir adamım https://t.co/AkG1ImHHrJ pic.twitter.com/KVJv7oBFhd
Özdemir de Kütahyalı'ya "Ben hayatım boyunca yayın sırasında içmem, sen bunu bilmezsin yayıncı olarak" dedi.
İkili arasında ayrıca 'yandaşlık' tartışması da yaşandı.
'Muhalefetçilik oynuyorsun'
Kütahyalı, Özdemir'e yönelik "Sen muhalefetçilik oynayıp popülizm yapıyorsun, sonra iktidar medyasında çalışıyorsun" ifadelerini kullandı. Özdemir ise, Kütahyalı'nın bu ifadelerini "Ona bağımsız gazetecilik deniyor" ifadeleriyle yanıt verdi ve "Ne zaman ki dayak yedin, o kuyuya düştün bizim neler yaşadığımızı anladın" dedi.
Kütahyalı: Sen muhalefetçilik oynayıp popülizm yapıyorsun— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 9, 2020
Özdemir: Ne zaman ki dayak yedin, bizim neler yaşadığımızı anladın https://t.co/LxiHsA3iXt pic.twitter.com/AsvC6bEiS3
Özdemir ile Kütahyalı arasında yaşanan bu tartışma, YouTube'da yüzbinlerce kişi tarafından takip edildi.
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