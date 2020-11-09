Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıkıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7 Eylül'den bu yana koronavirüs tedavisi gördüğü yoğun bakım ünitesinden çıkıyor. Başkan Böcek, 64 gün sonra yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alınıyor.

Haberi Twitter'dan duyuran Barış Yarkadaş, "Günün en iyi haberini veriyorum: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, saat 11.00'de 'normal oda'ya çıkarılıyor. Böcek'in tedavisine artık 'normal oda'da devam edilecek. Bu olumlu gelişme biraz sonra medyaya da açıklanacak" dedi.

Günün en iyi haberini veriyorum: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, saat 11.00'de "normal oda''ya çıkarılıyor. Böcek'in tedavisine artık "normal oda"da devam edilecek. Bu olumlu gelişme biraz sonra medyaya da açıklanacak. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 9, 2020

​Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.