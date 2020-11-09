Koronavirüse yakalanan gazeteci Kekeç yoğun bakımda

Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Kekeç'in sağlık durumunu, oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kekeç, "Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, covid+ teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz" dedi.

Çok ciddi imtihanları aslan gibi atlatan babam Ahmet Kekeç, covid + teşhisi ile yoğun bakımda. Şafi olan Allah'tır. Allah'tan şifası için dostlarımızdan dua bekliyoruz. pic.twitter.com/H9ppfhKXYn — Mehmet Hakan Kekeç (@mhkekec) November 9, 2020

​