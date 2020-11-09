Tedavi ettiği hasta bilgisayarını çaldı: Doktor 'wanted' ilanı ile hırsızı arıyor

Gaziantep’te bir aile hekiminin daha önceden tedavi ettiği kişi tarafından bilgisayarı çalındı. Doktor, muayene odasının kapısına astığı 'wanted' ilanı ile hırsızı arıyor.

Geçen Eylül ayında Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Aile Sağlığı Merkezinde, ASM’de görev yapan Dr. Hüseyin Benlier'in muayene odasında bulunan masasının üstündeki dizüstü bilgisayarı çalındı.

İHA'nın haberine göre, güvenlik kameralarını inceleyen doktor, bilgisayarını çalan kişiyi görünce anımsadı. Şahsın isim bilgilerini hatırlayamayan doktor Benlier, hemen polise haber verdi.

Öfkelenen doktor ardından ise hırsızı deşifre etti. Doktor Benlier, kovboy filmlerinde görmeye alışık olduğumuz wanted ilanı ile hırsızı aramaya başladı. Benlier, kamerasından aldığı fotoğrafı kapısına asarak altına "Bu hırsız tarafından bilgisayarım çalınmıştır. Görenlerin veya tanıyanların bilgi vermesi rica olunur" yazdı.