2021 LGS tarihi açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu.
Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağı duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın (LGS 2021) tarihi duyuruldu.
Merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.
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